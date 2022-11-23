Мироманов забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм «Вегаса». У него 6+6 и «минус 7» в 15 играх сезона АХЛ

забил в 5-м из 6 последних матчей за фарм .

Защитник забросил одну из шайб «Хендерсона» в матче регулярного чемпионата с «Бейкерсфилдом» (2:3).

Всего в сезоне у 25-летнего игрока стало 12 (6+6) очков в 15 играх при полезности «минус 7».

Форварды «Силвер Найтс» (3+0 в 10 играх), (1+2 в 10 играх, в прошлом матче с «Онтарио» был первый гол в лиге) и Максим Марушев (2+1 в 13 играх) сегодня очков не набрали, как и защитник Даниил Чайка (0+1 в 11 играх).