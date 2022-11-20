Мироманов набрал 1+1 с «Онтарио» и стал 1-й звездой матча. У него 11 очков в 13 играх за фарм «Вегаса», у Морозова – 2 в 8
Даниил Мироманов набрал 1+1 с «Онтарио» и стал 1-й звездой матча.
25-летний защитник «Хендерсона» помог команде победить «Рейн» (3:1) в регулярном чемпионате АХЛ. Его признали 1-й звездой встречи.
В 13 матчах сезона за фарм «Вегаса» у Мироманова 11 (5+6) очков при полезности «минус 7».
Форвард «Силвер Найтс» Иван Морозов остался без очков. В 8 играх сезона у него 2 (0+2) балла.
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