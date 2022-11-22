Знарок не зашел в раздевалку «Ак Барса» после поражения от «Сибири» и уехал в отель

не заходил в раздевалку «Ак Барса» после поражения от Сибири».

Казанский клуб проиграл (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры главный тренер команды заявил, что играет лучше и лучше.

«Главный тренер «Ак Барса» снова позволил себе поиздеваться над всей республикой, заявив и не моргнув, что его команда отлично провела матч.

Мол, было много хорошего во всех отрезках встречи и скоро все наладится. Правда, он почему-то после матча не зашел в раздевалку, не поблагодарил хоккеистов, а уехал в отель», – написал журналист .

Ранее появилась информация, что Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» после возвращения команды с выездной серии.

После 32 матчей команда набрала 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.