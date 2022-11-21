Мартемьянов поддержал Знарка: «У Олега есть характер, он выйдет с честью из этой ситуации. Опытный тренер, стойкий человек, мужик»
Андрей Мартемьянов поддержал главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.
«Сибирь» одержала победу над казанской командой (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» проиграл пять и шести последних игр и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
– Вы знакомы со Знарком с тех пор, как вместе играли за юниорскую сборную. Что сейчас происходит с его «Ак Барсом»? Может, что‑то посоветуете по‑дружески?
– Мы были и остаемся друзьями. Знарок попал в трудную ситуацию, но он опытный тренер, стойкий человек, мужик.
У Олега есть характер, и он выйдет из этой ситуации с честью. А что‑то советовать я ему не могу, – сказал главный тренер «Сибири».
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