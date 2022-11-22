Кожевников о фразе Ротенберга про 800 матчей: «Я больше 800 игр посмотрел, но мне тренером не дано быть. Парень прикололся, хайпует»

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Александр Кожевников назвал хайпом высказывание Романа Ротенберга о 800 просмотренных матчах.

«Когда первый раз услышал фразу Ротенберга про 800 просмотренных матчей, я подумал, парень прикололся, здорово. Это хайп.

Кому-то дано быть тренером, кому-то – нет. Вот мне, например, не дано, я поработал. Хотя я, наверно, больше 800 матчей посмотрел.

Это же зависит от желания, стремления. Не так просто сесть и стать тренером. Это пахатная и неблагодарная работа.

Но первое впечатление у меня было, что человек хайпует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ротенберг о фразе про 800 матчей: «Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне, был с командой. Это подготовка»

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