Кожевников о фразе Ротенберга про 800 матчей: «Я больше 800 игр посмотрел, но мне тренером не дано быть. Парень прикололся, хайпует»

назвал хайпом высказывание о 800 просмотренных матчах.

«Когда первый раз услышал фразу Ротенберга про 800 просмотренных матчей, я подумал, парень прикололся, здорово. Это хайп.

Кому-то дано быть тренером, кому-то – нет. Вот мне, например, не дано, я поработал. Хотя я, наверно, больше 800 матчей посмотрел.

Это же зависит от желания, стремления. Не так просто сесть и стать тренером. Это пахатная и неблагодарная работа.

Но первое впечатление у меня было, что человек хайпует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ротенберг о фразе про 800 матчей: «Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне, был с командой. Это подготовка»