Ротенберг о фразе про 800 матчей: «Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне, был с командой. Это подготовка»

Роман Ротенберг прокомментировал слова о том, что посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России.

– Вы обронили знаменитую фразу про 800 матчей, после этого это была самая обсуждаемая фраза. Что вот, я посмотрел 800 матчей и могу быть тренером. Все так стали говорить. Вы как это переживали?

– Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне. Я же не смотрел по телевизору, я на играх был, рядом, внизу, на трибуне. Не то что я включил ночью Netflix и смотрел серии игр.

Я смотрел на игре, был там постоянно, с командой. Это подготовка. Образование получил. Готовился к тому, что если будет такая ситуация и надо будет пойти, я пойду. Потом произошла такая ситуация, когда все заболели, пандемия. Вышел, отработал, потом сам заболел.

Ситуация сложилась, это же заранее не спланируешь, так произошло, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

Роман Ротенберг: «Я посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России вживую с 2014 года. Это серьезный опыт»