Скиннер – 163-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Остался один до Мессье с 3-м по величине списком в истории
Стюарт Скиннер – 163-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.
Этот гол стал для него 788-м за карьеру в НХЛ. Ворота «Ойлерс» защищал Стюарт Скиннер. Он стал 163-м вратарем в голевом списке Овечкина.
Только 3 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).
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