Скиннер – 163-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Остался один до Мессье с 3-м по величине списком в истории

Стюарт Скиннер – 163-й вратарь, которому забил в НХЛ.

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с (5:4). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.

Этот гол стал для него 788-м за карьеру в НХЛ. Ворота «Ойлерс» защищал Стюарт Скиннер. Он стал 163-м вратарем в голевом списке Овечкина.

Только 3 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – (178), (177) и (164).