Вратарь «Эдмонтона» Кэмпбелл после 2:6 от «Далласа»: «Я выгляжу просто жалко. Мою лучшую игру здесь еще не видели»

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Вратарь «Эдмонтона» Джек Кэмпбелл недоволен своей игрой.

В матче против «Далласа» (2:6) он отразил 30 бросков из 36.

В 8 матчах сезона у него 5 побед при всего 87,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 4,20.

«Я показал себя не с лучшей стороны. Честно говоря, я выгляжу просто жалко. Я обязан показывать свою лучшую игру, но пока здесь ее не видели.

Я буду продолжать работать и попытаюсь преодолеть эту полосу», – сказал Кэмпбелл после игры.

Отметим, что у второго вратаря команды Стюарта Скиннера 2 победы в 4 матчах при 94,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,10. 

В межсезонье Кэмпбелл подписал 5-летний контракт с «Ойлерс» с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон. 

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