Каменев о СКА: «Игра у них не ладится в последнее время, отрыв сокращается. ЦСКА о первом месте не задумывается»

высказался о предстоящем матче ЦСКА против лидера таблицы – СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 54 очками в 33 матчах. Московские армейцы – вторые с 47 очками в 31 игре.

– Далее вновь принципиальный соперник – СКА. Нужно брать реванш, что можешь сказать о поездке в Питер?

– Могу сказать, что предстоит хорошая игра. Они лидеры, оторвались в первые два месяца чемпионата. В последнее время у них игра не ладится, я смотрел несколько их матчей. Нас ждет очень серьезная игра, всегда настраиваемся на СКА. Это наш прошлогодний соперник по плей-офф. Мы сыграли семь очень тяжелых матчей. Думаю, будет интересно. Много времени прошло с последней игры. Я очень жду это дерби, мне нравится играть против них.

– Отрыв СКА от второго места был 13 очков, теперь уже 7. Стоит ли думать о том, чтобы занять первое место в ходе регулярного чемпионата?

– Конечно, иногда заглядываешь в таблицу и смотришь, кто на каком месте идет. Понятно, что у них был очень большой отрыв от всех, но сейчас он сокращается. Мы хорошо играем, много матчей выигрываем, они – наоборот. Не задумываемся сейчас о первом месте в таблице, – сказал форвард .