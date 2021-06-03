Каменев о СКА: «Тебе могут просто не дать играть, ничего не сказав. Там 2 команды тренируются, в ЦСКА народу меньше»

Форвард ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал свои частые переходы, а также поделился мнением об одной из своих прежних команд – СКА.

«Действительно, у меня уже было несколько переходов. В той же Америке меня меняли из одной команды в другую. Это часть хоккейной жизни, без этого никуда. Бывает, что обмены идут во вред игроку, но для меня, я считаю, все складывается лучшим образом. Меня обменяли в очень сильную команду, которая постоянно играет в финале Кубка Гагарина и борется только за высшее место.

Где больше конкуренция? Про СКА даже не знаю, как точно сказать. Не могу это назвать конкуренцией, потому что тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему. Ты просто не попадаешь в состав, и все. В ЦСКА все совсем иначе, не так много народу.

Даже ребята говорят, что раньше была ротация, а сейчас уже давно такого нет. Игроков стало меньше, плюс много травм. Я не замечаю, чтобы было так, как в СКА, где тренируются две команды: сначала идет первая группа, а потом – вторая, где столько же людей», – сказал Каменев.