Ротенберг об обмене Каменева в ЦСКА: «У нас потолок зарплат, вы же знаете. Приходится кем-то жертвовать при формировании команды»

оценил обмен из СКА в ЦСКА.

Питерская команда проиграла ЦСКА (1:3) в первом матче серии финала Западной конференции.

– Очень часто доходило чуть ли не до драки. Не кажется ли вам, что ЦСКА додавил из-за того, что СКА не хотел идти на конфликт до конца?

– Мы играем в хоккей, а не выходим драться. Хотим забить как можно больше, а не отвечать на провокации. Сегодня допустили на одну ошибку больше. Сделаем выводы, будем двигаться вперед.

– Как вам игра Владислава Каменева, которого обменяли в свое время из СКА?

– Вы же знаете, у нас потолок зарплат. Приходится кем-то жертвовать при формировании команды.

Но у нас много сильных ребят, играют молодые, мы развиваем каждого игрока. Все оценки хоккеистов правильно делать в конце сезона.

– Победный гол ЦСКА – недоработка или мастерство ?

– В обороне играют пять человек. Мы обязательно посмотрим и разберем этот момент.

У каждого игрока задача выигрывать единоборства, не уступать в борьбе. Не ищем виноватых – вместе побеждаем, вместе проигрываем. Мы команда, – сказал главный тренер СКА.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее что есть в КХЛ, то у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд