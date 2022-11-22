Генменеджер «Баффало» о 8 поражениях подряд: «Я спокоен. Наша цель – стабильный успех, а не просто вспышка на неделю или месяц»

Генеральный менеджер заявил, что спокоен, несмотря на 8 поражений подряд.

«У нас был очень целеустремленный и конкретный подход при формировании состава на этот сезон. Мы знали, что команда будет молодой, что будут взлеты и падения. Мы все прекрасно понимаем.

Я спокоен и полагаю, что быть спокойным в таких ситуациях очень важно. При этом мне, конечно, некомфортно. Сплю плохо.

Я хочу убедиться, что мы спокойно реагируем на эту ситуацию. Такой опыт поможет нашим игрокам расти, учиться и становиться лучше.

Наша цель – это стабильный успех. Не просто вспышка на неделю или месяц. Мы стремимся к стабильности. И мы верим, что путь к ней – дать нашему молодому ядру возможность ​​пройти через все это…

Когда мы смотрим на развитие молодежи, то оно практически никогда не похоже на прямую линию. Нашим игрокам нужно пройти через это», – сказал Кевин Адамс.

«Сэйбрс» не выходят в плей-офф с 2011 года.