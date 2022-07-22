Генменеджер «Баффало» о перестройке: «Нужно терпение, потому что это не происходит в одночасье»

Генеральный менеджер заявил, что перестройка команды требует терпения.

«Нужно иметь терпение, потому что это не происходит в одночасье. Терпение пригождается во многих случаях. Например, в плане отношения к команде и ситуации, в которой она находится.

Терпение может помочь во время переговоров о контрактах или обменах, например, в ситуации с . Там требовалось много терпения», – сказал Кевин Адамс.

В ноябре 2021 года Айкел был обменян в «Вегас» на Алекса Така, Пэйтона Кребса и 2 драфт-пика.

Ранее «Баффало» лишил его статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом были разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска.