«Питтсбург» – первый в топе самых возрастных клубов НХЛ на старте сезона (30,3 года в среднем), «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я. Моложе всех – «Баффало»
«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на старте сезона, «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я.
Портал CapFriendly провел оценку среднего возраста команд НХЛ после опубликования составов, с которыми команды начнут регулярный чемпионат.
Средний возраст игрока НХЛ составляет 27,4 года.
Самой возрастной командой оказался «Питтсбург» (средний возраст – 30,3 года). На втором месте – «Вашингтон» (30,0), на третьем – «Тампа» (29,1).
В топ-5 также вошли «Торонто» (29,0) и «Калгари» (28,9).
Самой молодой командой является «Баффало» (25,0).
В топ-5 также вошли составы «Оттавы» (25,7), «Аризоны», «Коламбуса» и «Нью-Джерси» (по 25,9).
Данные: CapFriendly Depth Charts
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