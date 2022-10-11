«Питтсбург» – первый в топе самых возрастных клубов НХЛ на старте сезона (30,3 года в среднем), «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я. Моложе всех – «Баффало»

«Питтсбург» – самый возрастной клуб на старте сезона, – 2-й, «Тампа» – 3-я.

Портал CapFriendly провел оценку среднего возраста команд НХЛ после опубликования составов, с которыми команды начнут регулярный чемпионат.

Средний возраст игрока НХЛ составляет 27,4 года.

Самой возрастной командой оказался (средний возраст – 30,3 года). На втором месте – «Вашингтон» (30,0), на третьем – (29,1).

В топ-5 также вошли «Торонто» (29,0) и «Калгари» (28,9).

Самой молодой командой является «Баффало» (25,0).

В топ-5 также вошли составы «Оттавы» (25,7), «Аризоны», «Коламбуса» и «Нью-Джерси» (по 25,9).

Данные: CapFriendly Depth Charts