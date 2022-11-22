«Филадельфия» потерпела 7 поражений подряд. Торторелла недоволен игрой форвардов в обороне
«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд, Торторелла недоволен игрой форвардов в обороне.
Сегодня «Флайерс» уступили «Калгари» (2:5). С 18 очками в 19 играх команда занимает 6-е место в Столичном дивизионе.
«При двух первых голах наши защитники не имели поддержки от форвардов. В итоге мы получили два выхода 2 в 1.
Это фундаментальные ошибки, партнеров нужно страховать. Если защитник подключается, один из нападающих должен прикрывать его. В обоих случаях этого не было», – сказал главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла.
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