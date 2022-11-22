«Филадельфия» потерпела 7 поражений подряд. Торторелла недоволен игрой форвардов в обороне

проиграла 7 матчей подряд, Торторелла недоволен игрой форвардов в обороне.

Сегодня «Флайерс» уступили (2:5). С 18 очками в 19 играх команда занимает 6-е место в Столичном дивизионе.

«При двух первых голах наши защитники не имели поддержки от форвардов. В итоге мы получили два выхода 2 в 1.

Это фундаментальные ошибки, партнеров нужно страховать. Если защитник подключается, один из нападающих должен прикрывать его. В обоих случаях этого не было», – сказал главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла.