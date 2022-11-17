Торторелла в ходе игры с «Коламбусом»: «Мы – отстой! У нас нет форчека. Что бы хотел увидеть? Форчек!»

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Джон Торторелла эмоционально раскритиковал игру «Филадельфии».

Главный тренер «Флайерс» дал комментарий об игре с «Коламбусом» по ходу первого периода, в котором его команда уступала 0:1.

– Тортс, вы пропустили первыми. Что думаете по игре вашей команды в первые 15 минут матча?

– Мы – отстой! У нас нет форчека. Мы вообще ничего не сделали из этого на настоящий момент

– Что бы вы хотели увидеть?

– Форчек!

– Спасибо.

– Ок, – ответил Торторелла и резко снял с себя наушники.

Матч завершился со счетом 5:4 в овертайме в пользу «Блю Джекетс».

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