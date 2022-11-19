Торторелла – 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в НХЛ. В целом в истории – 12-й

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Джон Торторелла – 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в НХЛ.

Вчерашний матч с «Бостоном» (1:4) стал для главного тренера «Филадельфии» 1400-м в лиге. 

Он стал 1-м уроженцем США, достигшим такой отметки. Ранее Торторелла работал с «Тампой» (выиграл Кубок Стэнли в 2004 году), «Рейнджерс», «Ванкувером» и «Коламбусом». 

В истории лиги больше матчей только у 10 тренеров. Это Скотти Боумэн (2141), Барри Троц (1812), Джоэл Кенневилл (1768), Пол Морис (1701, «Флорида», продолжает карьеру), Линди Рафф (1648, «Нью-Джерси», продолжает карьеру), Эл Арбур (1607), Кен Хичкок (1598), Дик Ирвин (1448), Дэррил Саттер (1413, «Калгари», продолжает карьеру), Рон Уилсон (1401). 

Столько же – у Пэта Куинна (1400). 

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