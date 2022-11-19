Торторелла – 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в НХЛ. В целом в истории – 12-й

– 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в .

Вчерашний матч с «Бостоном» (1:4) стал для главного тренера «Филадельфии» 1400-м в лиге.

Он стал 1-м уроженцем США, достигшим такой отметки. Ранее Торторелла работал с «Тампой» (выиграл Кубок Стэнли в 2004 году), «Рейнджерс», «Ванкувером» и «Коламбусом».

В истории лиги больше матчей только у 10 тренеров. Это Скотти Боумэн (2141), (1812), (1768), Пол Морис (1701, «Флорида», продолжает карьеру), (1648, «Нью-Джерси», продолжает карьеру), Эл Арбур (1607), Кен Хичкок (1598), Дик Ирвин (1448), Дэррил Саттер (1413, «Калгари», продолжает карьеру), Рон Уилсон (1401).

Столько же – у Пэта Куинна (1400).