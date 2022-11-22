Монтгомери о Бержероне: «Если бы он где-то читерил, то мог бы уже набрать 1200 или 1300 очков. Но для него важнее всего команда»

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» считает, что Патрис Бержерон мог бы набрать 1000-е очко раньше. 

Капитан «Брюинс» достиг юбилейной отметки в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3). 

«Если бы он где-то читерил, то мог бы уже набрать 1200 или 1300 очков.

Но он всегда стремится играть правильно и помогать команде добиваться успеха. Для него важнее всего команда, это потрясающе», – сказал Джим Монтгомери. 

Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные