Монтгомери о Бержероне: «Если бы он где-то читерил, то мог бы уже набрать 1200 или 1300 очков. Но для него важнее всего команда»

Тренер «Бостона» считает, что мог бы набрать 1000-е очко раньше.

Капитан «Брюинс» достиг юбилейной отметки в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3).

«Если бы он где-то читерил, то мог бы уже набрать 1200 или 1300 очков.

Но он всегда стремится играть правильно и помогать команде добиваться успеха. Для него важнее всего команда, это потрясающе», – сказал Джим Монтгомери.

Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением