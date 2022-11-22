Тамбиев о выезде «Адмирала»: «Доволен, что везем домой 50 процентов очков»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1).

«Обе команды как-то без эмоций сыграли, что мы, что соперник. Игра шла до гола. Соперник реализовал большинство, мы свое – не смогли. У нас четвертый матч на выезде, мы уже были не так свежи, не так резки. Моменты создавали, но не смогли [реализовать].

Не буду оригинален: с нулем голов тяжело выиграть. Если не забили — значит, целый клубок проблем, а не только усталость. Чтобы забивать, надо многое делать, особенно в такой лиге, как . Мы сегодня на гол не наработали, честно скажу.

Поездка у нас — как американские горки: то так, то сяк. Сложная поездка. В принципе, доволен, что везем домой 50 процентов очков», – сказал .