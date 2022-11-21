Маккиннон о Макаре: «Может взять 5-6 «Норрисов» подряд, станет лучшим защитником в истории хоккея, думаю. Кэйл надежен, как сейф, #####»

заявил, что станет лучшим защитником в истории хоккея.

– Про Кэйла я же вам еще три года назад на подкасте говорил, что он станет лучшим защитником лиги. Я думаю, он вообще станет лучшим защитником в истории хоккея.

Вы скажете – а как же ? Но, мне кажется, Кэйл будет играть дольше и побьет все рекорды, установленные защитниками.

Не знаю, у кого рекорд по очкам, но он перепишет и его тоже (у – 1579 очков). Он вполне может взять пять или шесть «Норрисов» подряд – настолько он хорош.

Он доминирует на площадке и контролирует игру. Он даже в какой-то степени переосмыслил саму позицию защитника.

Для того, чтобы так играть, надо обладать определенными физическими качествами. А они есть только у него одного. Это просто невероятно, насколько он сильнее остальных.

– То есть ты нам практически гарантируешь, что однажды он наберет 100 очков за сезон?

– Пфф, тут даже и думать не о чем. Без вариантов. Это вообще ни о чем.

– Вне льда он выглядит таким спокойным. Что он вообще за человек? Что он находит смешным? Что он смотрит, чтобы поржать?

– Этого никто не знает. Мы вообще подозреваем, что у него не все дома – просто он это скрывает.

Он определенно не любит привлекать к себе внимание. Но его тоже можно отнести к тем, кто повзрослел за последнее время. У него потрясающее чувство юмора.

Он невероятно устойчив психологически. Он надежен, как сейф, #####. Что бы ни произошло – он вообще не меняется. И это здорово. Потому что на него можно положиться в каждом матче.

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов его физические данные, но главное, что он фанатик своего дела. Да и к тому же просто классный парень, – сказал нападающий в подкасте Spittin’ Сhiclets.

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