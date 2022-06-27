Йэн Коул: «Макар обладает всеми талантами мира, но Маккиннон говорил, что этого недостаточно. И сейчас Кэйл – один из лучших хоккеистов НХЛ»

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Йэн Коул рассказал о лидерских качествах форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона.

«Кэйл Макар обладает всеми талантами мира. Но Нэйт продолжал его подгонять. Он говорил ему, что этого недостаточно.

Спрашивал его о том, что он делал на льду. Говорил: «Тебе нужно быть лучше», к примеру, в большинстве. И сейчас Кэйл – один из лучших хоккеистов НХЛ.

Когда вы окружаете себя людьми, которые делают вас лучше, вы автоматически развиваетесь. Вот такую культуру в команде Нэйту удалось создать», – заявил бывший защитник «Эвеланш».

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