Йэн Коул: «Макар обладает всеми талантами мира, но Маккиннон говорил, что этого недостаточно. И сейчас Кэйл – один из лучших хоккеистов НХЛ»

рассказал о лидерских качествах форварда .

обладает всеми талантами мира. Но Нэйт продолжал его подгонять. Он говорил ему, что этого недостаточно.

Спрашивал его о том, что он делал на льду. Говорил: «Тебе нужно быть лучше», к примеру, в большинстве. И сейчас Кэйл – один из лучших хоккеистов .

Когда вы окружаете себя людьми, которые делают вас лучше, вы автоматически развиваетесь. Вот такую культуру в команде Нэйту удалось создать», – заявил бывший защитник «Эвеланш».