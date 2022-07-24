Алексей Терещенко: «Проблема с защитниками всплыла, скоро и нападающих не будет. Сколько здорово заиграли в НХЛ в последнее время? Один Капризов!»

настороженно относится к развитию российских хоккеистов.

занял 31-е место в списке лучших защитников по версии официального сайта . Иван Проворов стал 49-м.

– Поколение, в котором у нас вырастали добротные защитники, ушло. Все ведь от школ идет, от обучения в юном возрасте.

Проблема с защитниками уже всплыла, а скоро и нападающих не будет.

Вот сколько у нас нападающих в последнее время в НХЛ здорово заиграли? Один Капризов!

Я не беру поколение, родившееся еще в 80-х и начале 90-х. Кто из более молодых форвардов себя здорово в НХЛ показал?

– То есть то, что наших нет в топ-30, справедливо?

– Конечно. Это просто констатация современного положения вещей в мировом хоккее. У нас в НХЛ не только защитников нет, но и центральных нападающих.

Один Женя Малкин остался. В звезды пока еще попадают только крайние нападающие и вратари. Да и с ними в будущем видны сложности.

Потому что проблема в кадрах. И я сейчас говорю не об игроках, а о грамотных детских тренерах. Их просто нет.

– Миша Сергачев оказался 31-м в рейтинге. Это его законное место? Все же человек завоевал два Кубка Стэнли, сейчас снова сражался в финале.

– Для Сергачева это вполне достойный результат. Он среди российских защитников действительно лучший на сегодняшний день. Конечно, хотелось бы, чтобы Миша был в топе.

Но и 31-е место – это очень прилично. Он молодец. В этом рейтинге ведь все показатели учитывают. Уверен, что на первом месте там Макар, – заявил бывший нападающий сборной России.