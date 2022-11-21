Форвард «Ак Барса» Быков о поражении от «Сибири»: «Нужно играть единой командой, концентрация на все 60 минут. Хорошая игра, хорошо двигались»

Максим Быков ответил на вопросы после поражения от со счетом 2:4.

− Команда хорошо начала матч. Что случилось потом?

− Была хорошая игра, хорошо двигались. Во втором периоде много атаковали, было большинство, но не смогли его реализовать.

А соперник в конце забил, сравнял счет. В третьем периоде удаление − гол, потом второй. Было время, чтобы отыграться, но не получилось.

− Вспомните детали своей шайбы.

− Хорошо вышли из зоны, Артем Галимов бросил в дальний щиток. Тренеры говорили, что от их вратаря шайба отскакивает, нужно приезжать на добивание. Поехал − забил.

− Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем не проигрывать, ведя в счете?

− Нужна концентрация на все 60 минут, играть единой командой, – сказал нападающий .