Форвард «Ак Барса» Быков о поражении от «Сибири»: «Нужно играть единой командой, концентрация на все 60 минут. Хорошая игра, хорошо двигались»

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Максим Быков ответил на вопросы после поражения от «Сибири» со счетом 2:4.

− Команда хорошо начала матч. Что случилось потом?

− Была хорошая игра, хорошо двигались. Во втором периоде много атаковали, было большинство, но не смогли его реализовать.

А соперник в конце забил, сравнял счет. В третьем периоде удаление − гол, потом второй. Было время, чтобы отыграться, но не получилось.

− Вспомните детали своей шайбы.

− Хорошо вышли из зоны, Артем Галимов бросил в дальний щиток. Тренеры говорили, что от их вратаря шайба отскакивает, нужно приезжать на добивание. Поехал − забил.

− Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем не проигрывать, ведя в счете?

− Нужна концентрация на все 60 минут, играть единой командой, – сказал нападающий «Ак Барса».

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