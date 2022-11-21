Малкин стал 1-й звездой дня в НХЛ, хоккеистка Найт – 2-й, Тарасов – 3-й
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ, Даниил Тарасов – третьей.
НХЛ подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с голом в матче с «Чикаго» (5:3). Россиянин провел 1000-ю игру в чемпионатах НХЛ.
Вторая звезда – нападающий женской сборной США Хилари Найт, набравшая 3 (2+1) очка в матче против Канады (4:2).
Третья звезда – вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 47 бросков из 50 в матче с «Флоридой» (5:3)
Комментарии