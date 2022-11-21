Бабенко о матче против «Сибири»: «В игре «Ак Барса» менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты»

Тренер поделился ожиданиями от матча против .

Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

– Что можете сказать о сопернике?

– В первую очередь нужно отметить, что на трибунах будет аншлаг. «Сибирь» хорошо поддерживают, команду сразу погонят вперед. Наша задача – сбить активность соперника, больше времени проводить в его зоне.

– Что в игре «Ак Барса» нужно поменять для положительного результата?

– Менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты. Проще и надежнее сыграть в своей зоне, так как «Сибирь» старается каждую атаку завершать броском в створ, активно лезет на ворота.

– При этом следует следить за ненужными удалениями, которые преследуют команду весь сезон?

– Они не просто нас преследуют, мы постоянно попадаемся на одном и том же. Причем большая часть удалений происходит в средней зоне и зоне соперника, от этого надо уходить, – сказал .