Бабенко о матче против «Сибири»: «В игре «Ак Барса» менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты»

Теги Ак Барс Сибирь Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против «Сибири».

Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.  

– Что можете сказать о сопернике?

– В первую очередь нужно отметить, что на трибунах будет аншлаг. «Сибирь» хорошо поддерживают, команду сразу погонят вперед. Наша задача – сбить активность соперника, больше времени проводить в его зоне.

– Что в игре «Ак Барса» нужно поменять для положительного результата?

– Менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты. Проще и надежнее сыграть в своей зоне, так как «Сибирь» старается каждую атаку завершать броском в створ, активно лезет на ворота.

– При этом следует следить за ненужными удалениями, которые преследуют команду весь сезон?

– Они не просто нас преследуют, мы постоянно попадаемся на одном и том же. Причем большая часть удалений происходит в средней зоне и зоне соперника, от этого надо уходить, – сказал Юрий Бабенко.

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