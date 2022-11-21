Бабенко о матче против «Сибири»: «В игре «Ак Барса» менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты»
Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против «Сибири».
Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.
– Что можете сказать о сопернике?
– В первую очередь нужно отметить, что на трибунах будет аншлаг. «Сибирь» хорошо поддерживают, команду сразу погонят вперед. Наша задача – сбить активность соперника, больше времени проводить в его зоне.
– Что в игре «Ак Барса» нужно поменять для положительного результата?
– Менять ничего не нужно, надо реализовывать свои моменты. Проще и надежнее сыграть в своей зоне, так как «Сибирь» старается каждую атаку завершать броском в створ, активно лезет на ворота.
– При этом следует следить за ненужными удалениями, которые преследуют команду весь сезон?
– Они не просто нас преследуют, мы постоянно попадаемся на одном и том же. Причем большая часть удалений происходит в средней зоне и зоне соперника, от этого надо уходить, – сказал Юрий Бабенко.
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