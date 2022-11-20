Лучевников о поражении от «Авангарда»: «Игра уровня плей-офф, кость в кость. Матч шел до ошибки»

Константин Лучевников прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» (1:2 ОТ).

− Вы провели первый матч за основную команду в этом сезоне. Как оцените выступление?

− Приятно вернуться в первую команду. Перед матчем был легкий мандраж, потом втянулся, сыграл пару смен и стало полегче.

− Чего не хватило для победы?

− Игра шла до ошибки: мы ошиблись, потом у нас сработало большинство. Равная игра, уровня плей-офф, кость в кость.

− Чем отличалась эта игра от матча в Казани?

− У меня не получилось посмотреть домашнюю игру. А в Омске такая арена, столько болельщиков, очень приятно играть при полных трибунах, – сказал защитник «Ак Барса».