Вячеслав Буцаев: «Торпедо» – быстрая команда, которая все время играет в пас, стремится атаковать. Мы нашли ключи, как противостоять этому»

прокомментировал победу в матче против (2:1 ОТ).

«Какой-то груз висел над нами, но ребята молодцы, что в сложный момент проявили себя с лучшей стороны. И добились победы в хорошем матче, с хорошим соперником.

Мы понимали, что соперник – быстрая команда, которая все время играет в пас, стремится все время атаковать. Не просто так они много забивают и интересно играют. Мы нашли ключи, как противостоять этому.

В первом периоде игра была равная, во втором – у нас было достаточно моментов, но хорошо сыграл вратарь соперника. Может, нам где-то не хватило хладнокровия. Пропустили гол в меньшинстве, большинство у нас сегодня не получилось. Потом уже все понимали, что рисковать не стоит, в третьем периоде играли больше по счету, чтобы не попасться на быструю атаку соперника.

Прошла только половина чемпионата, все понимают важность каждого матча. Сейчас нет принципиальных соперников, сейчас все матчи принципиальные», – сказал главный тренер .