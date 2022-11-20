Артур Каюмов: «Локомотив» должен ментально стать сильнее. У нас есть все, чтобы забирать свои очки»

подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд.

– Для болельщиков интересная игра получилась. Сперва мы своих в третьем периоде порадовали, потом – . В концовке нам концентрации не хватило немного. А также хладнокровия при реализации собственных моментов.

– Что все-таки случилось в концовке? У «Локомотива» отличная оборона. Странно видеть, что вы пропускаете решающую шайбу на предпоследней минуте матча.

– Сам не могу понять, почему так вышло. После своего гола мы должны были больше играть в зоне атаки, чтобы еще забивать. А у нас вышло все наоборот.

– Вы уже не первый раз в последнее время уступаете в одну шайбу. Чего вам не хватает для побед?

– Голов. У нас в составе много квалифицированных нападающих, которые могут и умеют забивать. Нужно повысить реализацию.

– Ваш тренер сейчас сказал, что команда играет неплохо. Но между понятиями «играть неплохо» и «играть на победу» – огромная разница. Вы сами эту разницу осознаете?

– Все правильно тренер сказал. Это две разные вещи. Нам надо быть умнее в этом плане.

«Локомотив» должен ментально стать сильнее. У нас есть все, чтобы свои очки забирать. А нынешнее поражение – это хороший опыт для нас всех. Сделаем выводы и будем двигаться вперед, – сказал нападающий .