Александр Юдин: «Не переборщила ли КХЛ с количеством игр в регулярке? Слишком много спадов у всех, игроки вылетают из-за травм все чаще»

Александр Юдин высказался касательно ситуации в СКА.

«Смотрел последние матчи и думал, не переборщила ли КХЛ с количеством игр в регулярке? Слишком много спадов у всех, игроки вылетают из-за травм все чаще. Серии поражений преследуют всех – ЦСКА, «Ак Барс», «Динамо», «Салават», сейчас вот СКА.

У петербуржцев после мощного старта сезона дела в последних матчах идут не слишком гладко, но это все и не просто так. Насколько знаю, очень много микротравм сейчас в составе СКА, плюс многие болеют – заразились на Дальнем Востоке.

Странно думать, что тренерский штаб не будет просто так не ставить игроков. Да, можно дать отдохнуть, но не сразу же нескольким лидерам, очевидно, что многие не играют по состоянию здоровья. В Нижнекамске вообще пришлось подключать несколько человек из ВХЛ.

Впереди два серьезных соперника в «Ледовом». И, конечно, от предстоящего матча СКА – ЦСКА жду одного – оптимальных составов обеих команд, тогда эта игра сможет стать украшением сезона», – сказал бывший защитник СКА.