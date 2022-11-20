Воронков о поражении от «Авангарда»: «Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали. Разберем ошибки»

прокомментировал свой гол в матче с (1:2 ОТ).

22-летний форвард «Ак Барса» забил впервые с декабря 2021 года.

− Расскажите о своей заброшенной шайбе.

− Реализовали большинство. Саня Радулов бросил по воротам, я был на пятаке. Шайба вроде закатывалась, но я решил добить, чтобы наверняка зашла.

− Была равная игра, много моментов, почему не удалось зацепиться за этот матч?

− Должны были реализовывать свои моменты, шансы у чужих ворот имели и в первом, и во втором периодах. Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали, когда следовало бросать. Разберем ошибки, постараемся сыграть на результат в Новосибирске, – сказал нападающий .