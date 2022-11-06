Андрей Коваленко: «Мало шансов получает молодежь при Знарке. Тот же Воронков, Панюков и год, и два назад смотрелись ярче и были мотороми команды»

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко поделился своим мнением насчет неудачного начала сезона для казанского «Ак Барса», за который выступает нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.

«Кто виноват? Результата нет, значит, вопросы — ко всем. Бросается в глаза, что команда собрана однобоко, очень много людей, которые любят играть на рояле, и очень мало тех, кто его готов таскать. Если говорить о тренерах, то, наверное, пока нет полного контакта с командой.

На мой взгляд, Знарок страдает из-за того, что рядом нет помощника уровня Витолиньша. Мало шансов получает молодежь, с ее стороны мало прогресса. Тот же Воронков и год, и два назад смотрелся ярче и был мотором команды. Как и Панюков. Список можно продолжать», — сказал Коваленко.

Казанцы с 26 очками занимают седьмую строчку в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет 6 ноября в гостях с «Северсталью».

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