Кодола о своей результативности: «Команда, штаб «Динамо» – все ждут другого. Сам требую от себя большего»
Владислав Кодола подвел итоги матча против «Куньлуня» (5:3).
Нападающий «Динамо» отметился двумя голами. Команда выиграла впервые за 6 матчей.
– Понятно, что поражения не дают позитивных эмоций. Все через работу. Другого пути не было. Хорошо, что переломили эту серию неудач и взяли два очка. Очень нервная и непростая игра, теперь будем готовиться дальше.
– У тебя дубль. Это больше, чем за весь сезон. Насколько для тебя это важно?
– Всегда здорово, весело и приятно, когда забиваешь голы. Главное, что команда победила.
– Было много разговоров в прессе, что ты можешь покинуть «Динамо». Дубль дает какую-то гарантию остаться в клубе?
– Не знаю. Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры.
– Мы привыкли тебя видеть лидером в «Северстали». Хорошая статистика, много голов. Эта ситуация давила на тебя? 1 шайба в 30 матчах – не твой уровень…
– Я согласен. Все от меня ждут большего, сам требую от себя большего. Команда, тренерский штаб – все ждут другого… Всего нужно добиваться через работу. Надеюсь, что сейчас пойдет другая полоса.
– У всех команд Запада есть проблемы с результатами. С чем ты это связываешь?
– Нам говорят, что это идет от головы. Нужно правильно восстанавливаться, питаться и все будет хорошо дальше, – сказал нападающий «Динамо».
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