Кодола о своей результативности: «Команда, штаб «Динамо» – все ждут другого. Сам требую от себя большего»

подвел итоги матча против (5:3).

Нападающий «Динамо» отметился двумя голами. Команда выиграла впервые за 6 матчей.

– Понятно, что поражения не дают позитивных эмоций. Все через работу. Другого пути не было. Хорошо, что переломили эту серию неудач и взяли два очка. Очень нервная и непростая игра, теперь будем готовиться дальше.

– У тебя дубль. Это больше, чем за весь сезон. Насколько для тебя это важно?

– Всегда здорово, весело и приятно, когда забиваешь голы. Главное, что команда победила.

– Было много разговоров в прессе, что ты можешь покинуть . Дубль дает какую-то гарантию остаться в клубе?

– Не знаю. Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры.

– Мы привыкли тебя видеть лидером в «Северстали». Хорошая статистика, много голов. Эта ситуация давила на тебя? 1 шайба в 30 матчах – не твой уровень…

– Я согласен. Все от меня ждут большего, сам требую от себя большего. Команда, тренерский штаб – все ждут другого… Всего нужно добиваться через работу. Надеюсь, что сейчас пойдет другая полоса.

– У всех команд Запада есть проблемы с результатами. С чем ты это связываешь?

– Нам говорят, что это идет от головы. Нужно правильно восстанавливаться, питаться и все будет хорошо дальше, – сказал нападающий «Динамо».