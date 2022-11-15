«Динамо» хочет обменять Кодолу («Чемпионат»)

активно ищет обмен нападающему .

Игрок пополнил состав команды в июне в результате обмена из «Северстали».

Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе ожидали, что нападающий займет место в верхних звеньях, но он не смог справиться с этой задачей. Большую часть времени форвард провел в четвертом звене, где действовал неэффективно, в первую очередь при игре в своей зоне.

В 22 матчах сезона Кодола набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-8».