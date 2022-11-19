Зайцев о стычке в матче с «Куньлунем»: «С одним вроде завязался, а второй бьет меня шлемом. Это грязь, которую надо убирать из хоккея»

Защитник рассказал о стычке во втором периоде матча с (5:3).

– Что стало причиной массовой стычки с игроками «Куньлуня»?

– Я пошел в игрока и потом увидел, что ему крепко досталось. Как бы выключился из игры, чтобы посмотреть – все ли с ним нормально и нет. Поворачиваюсь – на меня налетает один игрок, тут же начинает пихать второй игрок.

Потом меня кто-то сбил сзади, на меня навалились. Там вообще такая заваруха была. Понимаю, что с одним вроде завязался, а второй бьет меня шлемом. Считаю, что это грязь, которую надо убирать из хоккея.

Потому что если ребята разбираются один на один, то второй лезть не должен. А там получилось так, что я с одним завязался, мы упали, друг друга держим, а ко мне приезжает второй, срывает с меня шлем и бьет меня им по голове. Это просто грязь, – сказал Зайцев.