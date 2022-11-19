Посол КНР назвал сборную России самой сильной в мире
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй считает сборную России по хоккею самой сильной в мире.
В рамках празднования годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах Ханьхуэй встретился с министром спорта РФ на матче Фонбет чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Куньлунем».
«Россия – самая сильная сборная во всем мире. Что касается «Куньлуня», то при помощи российских друзей он развивается, это молодая команда», – сказал посол журналистам.
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