Посол КНР назвал сборную России самой сильной в мире

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй считает сборную России по хоккею самой сильной в мире.

В рамках празднования годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах Ханьхуэй встретился с министром спорта РФ на матче Фонбет чемпионата между московским и .

«Россия – самая сильная сборная во всем мире. Что касается «Куньлуня», то при помощи российских друзей он развивается, это молодая команда», – сказал посол журналистам.