Кудашов после 5:3 с «Куньлунем»: «Удаления, удаления и еще раз удаления. Мы пытаемся эту ситуацию исправить»

прокомментировал победу над (5:3).

– Хорошая игра получилась, и самое главное, что антураж был отличный. Болельщиков было много, посол был, министр спорта, все наши руководители. Мы довольны сегодняшней победой.

Что касается игры, то конечно – удаления, удаления и еще раз удаления. Мы пытаемся эту ситуацию исправить, и самое главное, что игроки ее понимают.

– Удаления стали следствием того, что команда поддалась и начала играть в тот хоккей, которого требовал «Куньлунь» постоянными стычками?

– Здесь любая медаль всегда имеет две стороны. С одной стороны, нельзя уступать, а с другой – нельзя поддаваться. Это грань. И у нас сегодня были удаления, где поступали правильно, и были такие удаления, где поступали неправильно.

Поэтому это опыт и выдержка. Но, то, что надо иногда отвечать, это однозначно. Первыми нельзя начинать, но держать удар и навязывать свою игру нужно, – сказал главный тренер .