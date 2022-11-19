«Спартак» поместил Кугрышева в список отказов. У форварда 2+1 в 17 матчах сезона

«Спартак» поместил форварда в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний игрок набрал 3 (2+1) очка в 17 играх при полезности «минус 2».

Нападающий не играет с 18 октября. Сообщалось, что клуб рассматривает варианты обмена.

Шевченко о Кугрышеве: «Интерес в КХЛ есть, но «Спартак» отказывается от любых вариантов. Никаких аргументов, одни лозунги и желание сломать карьеру»