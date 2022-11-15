Шевченко о Кугрышеве: «Интерес в КХЛ есть, но «Спартак» отказывается от любых вариантов. Никаких аргументов, одни лозунги и желание сломать карьеру»

поделился информацией о ситуации Дмитрия Кугрышева.

Нападающий «Спартака» не играет в КХЛ с 18 октября. Ранее сообщалось, что клуб рассматривает варианты обмена игрока.

«Сегодня писал, что нападающий находится вне клуба, у него нет предложений и красно-белые, видимо, с ним расстанутся.

Но сегодня было время позвонить по разным местам, узнать, как это во времена дефицита нет спроса на нападающего, который кое-что умеет. И оказалось, что ситуация вокруг хоккеиста совсем не такая, как говорили.

К Дмитрию есть интерес в КХЛ. Беда в том, что «Спартак» не отдает его никому, отказываясь от любых вариантов. Прямо сейчас одна из команд КХЛ ждет игрока, но никак не дождется. Но самое удивительное, что Кугрышева сослали в юниорскую команду, он фактически один тренируется в МСА Лужников, скорее теряя форму.

Зачем красно-белым все это, вообще непонятно. Никаких аргументов нет, одни лозунги и желание сломать карьеру. А еще я слышал, что Дмитрию прекратили платить зарплату. Он реально не получает никаких денег, а если бы в был профсоюз, то он бы, безусловно, вмешался в происходящее.

И главный вопрос – зачем это клубу? Репутацию свою испортить? Не пошло у кого-то – окей, жизнь на этом не заканчивается. Сам Кугрышев, кстати, от любых комментариев пока отказывается. Запугали что ли?» – написал журналист «Спорт-Экспресса».