«Спартак» хочет обменять Кугрышева, но клубы КХЛ не проявляют интереса (Алексей Шевченко)

Нападающий Дмитрий Кугрышев покинет .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«Нападающего Дмитрия Кугрышева в «Спартаке» не будет. Это уже понятно.

Но дальнейшая судьба хоккеиста в тумане. Красно-белые хотели бы обменять форварда, но ни у кого в КХЛ нет интереса. Осторожно звонили с Дальнего Востока, но быстро прекратили беседу», – написал Шевченко.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кугрышев провел 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Нападающий не играет с 18 октября.