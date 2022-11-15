«Спартак» хочет обменять Кугрышева, но клубы КХЛ не проявляют интереса (Алексей Шевченко)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Дмитрий Кугрышев Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Дмитрий Кугрышев покинет «Спартак».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Нападающего Дмитрия Кугрышева в «Спартаке» не будет. Это уже понятно.

Но дальнейшая судьба хоккеиста в тумане. Красно-белые хотели бы обменять форварда, но ни у кого в КХЛ нет интереса. Осторожно звонили с Дальнего Востока, но быстро прекратили беседу», – написал Шевченко. 

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кугрышев провел 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Нападающий не играет с 18 октября.

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