«Спартак» хочет обменять Кугрышева, но клубы КХЛ не проявляют интереса (Алексей Шевченко)
Нападающий Дмитрий Кугрышев покинет «Спартак».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Нападающего Дмитрия Кугрышева в «Спартаке» не будет. Это уже понятно.
Но дальнейшая судьба хоккеиста в тумане. Красно-белые хотели бы обменять форварда, но ни у кого в КХЛ нет интереса. Осторожно звонили с Дальнего Востока, но быстро прекратили беседу», – написал Шевченко.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кугрышев провел 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.
Нападающий не играет с 18 октября.
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