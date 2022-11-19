Крылов о КХЛ: «Средний уровень упал. Нет абсолютных фаворитов»

считает, что средний уровень в упал.

– Вас не смущает, что последние игры мы [«Авангард»] выигрываем, но играем на пределе – волевые победы на износе. Хватит ли сил до конца чемпионата, к выходу плей-офф? Ведь скамейка у нас не столь уж длинна, если говорить о хороших игроках.

– Вообще в КХЛ средний уровень упал. Нет команд, которые можно назвать сейчас абсолютным фаворитом. Сейчас наш главный фаворит [«Ак Барс»] валится, они играют не в тот хоккей, как хотелось бы видеть их руководителям.

Я считаю, что наша команда достаточно мастеровита. Когда придет время решающих матчей, мастерство выйдет на первый план. У меня нет сомнений, что мы будем выделяться в лиге. Мы сейчас в большинстве показываем лучший результат. Стали забивать другие тройки, не только первая.

Важно найти для каждого хоккеиста ту роль, которую он должен исполнять и создать атмосферу. Считаю, что новый главный тренер и с тем, и с другим справляется успешно, – сказал председатель совета директоров .