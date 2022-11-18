«Авангард» задумался о создании баскетбольного или мини-футбольного клуба

сообщил, что может создать команду по баскетболу или мини-футболу.

– Стоит ли ждать еще каких-то спортивных мероприятий на арене? Если стоит, то каких и когда?

– Мы сегодня как раз обсуждали дополнительные возможности, по дополнительному заработку, в том числе – проведение спортивных мероприятий.

Потому что концертная деятельность – это понятно. Просто нужно принять решение по модели бизнеса, которая на следующий год будет воплощена в жизнь.

Что касается спортивных мероприятий, то есть желание сделать либо баскетбольный клуб, либо клуб по мини-футболу. Какая сторона победит – я не знаю.

Даны поручения поработать в этом направлении, и может появиться новый «Авангард».

Если вы знаете, то у «Зенита» очень успешные проекты с точки зрения развития и баскетбольного клуба, и волейбольного клуба, и мини-футбольного клуба. Там много всего, и они достаточно успешны.

Если мы будем делать, то, конечно, [название будет] «Авангард». «Авангард» – это реальный бренд, – сказал председатель совета директоров омского клуба.