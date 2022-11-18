Депутат Свищев о нежелании Европы видеть россиян на Кубке мира: «Россия никогда не проявляла агрессивных действий против этих стран. Им будет стыдно»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал, что Швеция, Чехия, Финляндия и Швейцария не хотят играть с Россией.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

– Эта группа «товарищей» неоднократно заявляет о нежелании видеть российских спортсменов в разных матчах и турнирах. Странная позиция.

Никогда против этих стран Россия не проявляла агрессивных действий. Все это политизированные заявления, которые обидно слышать от давних соперников в хоккее.

Но ничего страшного. Думаю, в ближайшее время им будет стыдно, что они пытались исключить наш хоккей из международной семьи. Перенос Кубка мира говорит, что без России нецелесообразно проводить такие соревнования. Вот чего добились наши коллеги из Европы своими ультиматумами, требованиями и капризами – разрушили хорошую инициативу.

– А вот Канада и США не выступают против участия России…

– Американцы и канадцы – прагматичные ребята. Они деньги зарабатывают и делают то, что им выгодно. Россияне – одни из лучших игроков НХЛ, и без них нет интриги и бизнеса. А клубный хоккей в Европе нельзя назвать профессиональным, к нему относится только НХЛ и , – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.