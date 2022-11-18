Юные хоккеисты из Боброва собрали около 2 тонн овощей для участников СВО. Жители села Хреновое и другие бобровцы передали мясо, мед, квашеную капусту и соленья

Юные хоккеисты клуба «Бобров-2008» отправили участникам СВО около 2 тонн овощей.

Тренер команды Алексей Иванов сообщил, что спортсмены сами собрали овощи.

Отмечается, что урожаем с военнослужащими поделился бобровский фермер. С просьбой организовать доставку юных игроков в поля для сбора Иванов и отец игрока ХК «Бобров-2008» Алексей Хлынин обратились в образовательный центр «Лидер» и Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова.

В результате им выделили автобус. Собранные картофель, капусту, лук и морковь запаковали в мешки и погрузили в машины.

К хоккеистам также присоединились жители села Хреновое и другие бобровцы, которые передали мясо, мед, квашеную капусту, соленья.

Сообщается, что всю продуктовую гуманитарную помощь отвезли в Белгородскую область 16 ноября для дальнейшей переправки в войска.