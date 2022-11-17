Еременко об уроках хоккея в школах: «Пусть ребята понимают, что их жизнь не в телефонах проходит. Нужно, чтобы дети развивались в спортивном направлении»
Александр Еременко поделился впечатлениями от проведения урока хоккея в школе.
16 ноября представители «Динамо» провели «Урок хоккея с КХЛ» в школе 1409. В роли учителей выступили Еременко и Владислав Ефремов.
«Классно, что идет такая популяризация хоккея, тем более, что это происходит в школах. Важно, чтобы ребята понимали, играли в разные виды спорта и в хоккей в частности.
Необходимо, чтобы дети развивались именно в спортивном направлении. Это дает много хорошего как в физическом плане, так и в жизненном. Так что я думаю, что это хорошее начинание.
Пусть ребята понимают, что их жизнь не в телефонах проходит. Лозунг «Динамо» – сила в движении! Так и у ребят. Уверен, что такие мероприятия обязательно дадут плоды», – сказал экс-голкипер «Динамо», а ныне руководитель системы вратарей клуба.
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