Вайсфельд о том, что Овечкин не забивал в 4 играх подряд: «Он же не машина, чтобы в каждом матче класть!»
Леонид Вайсфельд высказался касательно результативности Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б). Гол стал для него первым в последних 5 играх. Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги (789 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Игру не смотрел. Знаю, что на счету Овечкина гол и две голевые передачи. Ну, значит, сыграл хорошо.
К слову, в предыдущих матчах он тоже неплохо выглядел. А безголевая серия… Он же не машина, чтобы в каждом матче класть!
Обойдет ли он в этом сезоне Горди Хоу? Если травм не будет, то да», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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