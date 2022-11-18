Вайсфельд о том, что Овечкин не забивал в 4 играх подряд: «Он же не машина, чтобы в каждом матче класть!»

высказался касательно результативности .

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б). Гол стал для него первым в последних 5 играх. Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги (789 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и (801).

«Игру не смотрел. Знаю, что на счету Овечкина гол и две голевые передачи. Ну, значит, сыграл хорошо.

К слову, в предыдущих матчах он тоже неплохо выглядел. А безголевая серия… Он же не машина, чтобы в каждом матче класть!

Обойдет ли он в этом сезоне Горди Хоу? Если травм не будет, то да», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.