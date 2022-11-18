Дементьев о том, что у Овечкина «минус 13»: «Коварный показатель. В отношении такого игрока не стоит обращать на него большое внимание»

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Алексей Дементьев поделился мнением об игре Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» забил свой 789-й гол в НХЛ в матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б). Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Снова рад за Александра, за его очередные голы и очки и то, что он двигается вперед к своей цели и ожидаемому результату. Во всем мире все, кто следит за хоккеем, ждут того, когда Овечкин сможет побить новый рекорд и вписать свое имя в историю этого вида спорта.

– Как в то же время нужно относиться к тому, что у Овечкина один из худших в НХЛ показателей полезности – «-13»? 

– Я бы не обращал внимания на то, что у Овечкина такой показатель полезности. Когда в команде столько травмированных игроков, на лед выходят не совсем топовые хоккеисты. Понятно, что они имеют перспективы и могут показать себя с самой лучшей стороны, но для этого должно пройти время. Тогда Александр и в основном набрал эти минусы.

Второй момент: в последние минуты матчей тренер порой снимает голкипера, выпускает дополнительного хоккеиста и играет с пустыми воротами. В это время есть большой шанс пропустить шайбу, и хоккеисты, находящиеся на льду, получают «минус».

Поэтому показатель полезности – достаточно коварный, и в отношении такого игрока, как Александр Овечкин, не стоит обращать на него большое внимание, – заявил хоккейный агент.

789-й гол Овечкина: переиграл вратаря «Блюз» на пятачке. А еще отдал 2 передачи и затащил «Вашингтон» в овертайм

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