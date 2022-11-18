Адам Оутс уверен, что попадет в Зал хоккейной славы.

– Как вы думаете, Овечкин будет принят в Зал славы в Торонто сразу же по завершению карьеры, как произошло с Гретцки и ? Или ему нужно будет ждать три года?

– Он вполне может попасть в Зал славы сразу же после окончания карьеры. Нет сомнений, что Овечкин туда попадет. Просто не знаю, какие правила для вхождения в Зал славы сразу после окончания карьеры. Понятно, почему туда сразу же включили Гретцки и Марио – они были уникальными игроками.

Думаю, это будет нелегкое решение, потому что есть и другие классные игроки. Такие, как , к примеру. Но надо посмотреть, какие правила у славы – я же не являюсь там выборщиком.

– Было бы здорово, чтобы и Кросби сразу же туда приняли. Его 17-летняя дуэль с Овечкиным очень здорово продвинула НХЛ.

– Это да. Противостояние Овечкина и Кросби – просто фантастика. нужны такие дуэли, да и любой спорт в этом нуждается. Это очень здоровое противостояние.

Каждый из игроков завоевал Кубок Стэнли, причем Сидни делал это трижды. Они оба продолжают показывать фантастическую игру, – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».