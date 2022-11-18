Адам Оутс: «Противостояние Овечкина и Кросби – просто фантастика. НХЛ нужны такие дуэли»

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Адам Оутс уверен, что Александр Овечкин попадет в Зал хоккейной славы.

– Как вы думаете, Овечкин будет принят в Зал славы в Торонто сразу же по завершению карьеры, как произошло с Гретцки и Марио Лемье? Или ему нужно будет ждать три года?

– Он вполне может попасть в Зал славы сразу же после окончания карьеры. Нет сомнений, что Овечкин туда попадет. Просто не знаю, какие правила для вхождения в Зал славы сразу после окончания карьеры. Понятно, почему туда сразу же включили Гретцки и Марио – они были уникальными игроками.

Думаю, это будет нелегкое решение, потому что есть и другие классные игроки. Такие, как Сидни Кросби, к примеру. Но надо посмотреть, какие правила у Зала славы – я же не являюсь там выборщиком.

– Было бы здорово, чтобы и Кросби сразу же туда приняли. Его 17-летняя дуэль с Овечкиным очень здорово продвинула НХЛ.

– Это да. Противостояние Овечкина и Кросби – просто фантастика. НХЛ нужны такие дуэли, да и любой спорт в этом нуждается. Это очень здоровое противостояние.

Каждый из игроков завоевал Кубок Стэнли, причем Сидни делал это трижды. Они оба продолжают показывать фантастическую игру, – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

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