Федоров об отношениях с игроками: «Тренер должен вовремя подставить плечо, быть старшим братом, где-то пожурить, быть отцом. Главное – доверие, честность»

высказался о своих отношениях с игроками ЦСКА.

– Вы проводите очень много времени с игроками. Как можно описать роль или позицию тренера? Это старший брат, отец, просто тренер – какая функция основная?

– К этим трем позициям можно двадцать пять наименований добавить. Я так понимаю, в человеческом плане ты должен быть всем.

Смотря в каком настроении, какой характер, какой игрок, что он может или не может, как он психологически себя чувствует в разных ситуациях – как на льду, так и вне его, в тренировочном процессе. Поэтому, не побоюсь этого: тренер должен быть во всех ипостасях – вовремя подставить плечо, может быть старшим братом или наоборот где-то пожурить, быть отцом. Это психология, кто как это собирает вместе и ведет себя по отношению к игрокам, наверно, это индивидуально.

В моей ситуации главное – доверие, честность и абсолютный профессионализм, то есть донести до игрока профессиональную точку зрения о чем-то. Если мы работаем, то сказать ему честно, что он молодец или не доработал, или это плохо. Не бросать его в этой ситуации, а именно помочь выйти дальше.

Игроки примерно знают, когда они хорошо все делают, средне или когда плохо. Но нужно дать ему понять, что мы это видим четко и для нас нет никаких радужных представлений. Если нужно, сказать, что это плохо, но мы с тобой, мы хотим помочь тебе и своими действиями, объяснениями какими-то, может, даже простым разговором не о хоккее. Мы пытаемся найти определенное направление, чтобы вывести игрока на тот уровень, который нужен команде. Нужен двойке, нужен тройке, нужен пятерке, – сказал главный тренер .