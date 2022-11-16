Владимир Плющев: «Ак Барс» берет все, что блестит. Надо выбирать, смотреть по менталитету и так далее, а не просто брать, как сороки»

высказался касательно ситуации в «Ак Барсе».

– Я понимаю, что вы профессионал и прекрасно знаете, кто такой Михаил Кравец. Но поверьте, большинство болельщиков близко не знают нового главного тренера «Авангарда». Игоря Ларионова знают, но и у него опыта главного тренера почти не было. до прихода в вообще нигде главным тренером не был, Виктор Козлов в Уфе – тоже. У всех у них есть результат. То есть специалисты есть, но руководство должно их искать, а не брать то, что на поверхности? По сути, «Ак Барс» берет все, что блестит: Квартальнов, Доус, Да Коста, Знарок, Шипачев и Радулов. И так далее.

– Я с вами полностью соглашусь, с частью вашего вопроса по поводу того, что «Ак Барс» берет все, что блестит, а не смотрит. Я не собираюсь обсуждать кандидатуры, которые вы перечислили. Но вопрос другой: многие из этих ребят некоторое время поработали вторыми тренерами. И были под кем-то. Это первое.

У нас есть люди, кто идет по кругу газпромовскому. Особенно больших результатов не достигали, поэтому здесь каждая фигура по-своему индивидуальна. Федоров – выдающийся игрок, но ему досталось достаточно неплохое наследство, у него по сути самый сильный клуб в стране – ЦСКА. Там каждый знал свое дело.

Но вот приходит время, когда надо уже применять свои какие-то навыки, ну и мы видим, что ЦСКА не такой уж и грозный на сегодняшний день. И выдает иногда тоже какие-то совсем невзрачные матчи.

Я соглашусь с «Ак Барсом», что надо выбирать и подбирать, смотреть по менталитету там и так далее, а не просто брать, как сороки.

То, что предстоит «Ак Барсу», – это очень сложно. Должен быть лидер, который поведет за собой, который создаст, покажет ребятам, что в общем-то все, что было и происходило, надо забыть и перечеркнуть. Сезон длинный, все вполне можно исправить, – сказал заслуженный тренер России.