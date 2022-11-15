Федоров о 2:0 с «Адмиралом»: «Это был хороший тест для ЦСКА. Соперник очень системно действовал»

прокомментировал победу в матче против (2:0).

«Соперник очень быстро играл, мы понимали это. По статистике начали не так, как мы хотели, и тем не менее повели в счете. Во втором прибавили, в третьем прибавили.

Соперник очень системно действовал, мне всегда нравилась игра «Адмирала». Это очень непростая команда, они не просто так выиграли столько матчей подряд. Они нас хорошо разобрали, не дали нам играть в большинстве так же хорошо, как и в прошлом матче.

Это был хороший тест для нас, рад, что ребята довели дело до правильного завершения», – сказал главный тренер .